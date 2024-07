Qui a tué Napoléon ?. 10 nouvelles enquêtes scientifiques au secours de l’histoire

"Que Clio (muse de l'Histoire) se taise, place à la Génétique" : Pr Jean Tulard, considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de Napoléon " Véritablement Passionnant ". Pr Jean-Noël Fabiani, professeur émérite à la Chaire d'Histoire de la Médecine. Lorsque Napoléon mourut à Sainte-Hélène en 1821, son médecin, Antommarchi, procéda à son autopsie et préleva plusieurs pièces anatomopathologiques. Le corps de l'Empereur fut ensuite placé dans plusieurs cercueils, emboîtés les uns dans les autres. L'abbé Vignali, son confesseur, revint en France avec un de ces prélèvements. Prélèvement qui passa pour être le pénis de Napoléon, et figura à ce titre dans la collection privée d'un urologue américain. Ce n'est qu'en 1840, pendant la monarchie de juillet de Louis-Philippe, que la France fut autorisée à venir chercher les cendres de l'Empereur. Ce fut alors la stupéfaction : son corps était resté intact après dix-neuf années passées sous un climat tropical ! Le nombre des cercueils n'était plus le même ! Le corps de Napoléon avait-il pris par les Anglais et placé à l'abbaye de Westminster ? Avait-il été assassiné, empoisonné à l'arsenic ? Etait-il mort d'un cancer héréditaire de l'estomac comme le prétendaient les Anglais ou de l'hépatite et de la dysenterie sévissant dans cette île insalubre ? Est-ce que le médecin de l'Empereur a bien prélevé le pénis de Napoléon ? ... Pour répondre à ces questions et bien d'autres, Le Professeur Gérard Lucotte a travaillé douze ans sur ce sujet. Il a été chargé par le prince Charles Napoléon (descendant de l'empereur par le rameau issu de Jérôme Bonaparte plus jeune frère de l'empereur) et le comte Walewski (descendant du fils naturel de Napoléon 1er) de travaux sur l'ADN de Napoléon. Grâce à son microscope électronique et l'appui de l'Institut d'Anthropologie et de Génétique Moléculaire, il a réalisé un travail gigantesque qui va stupéfier tous les passionnés de Napoléon. Gérard Lucotte est professeur à l'Ecole d'Anthropologie de Paris et directeur de l'Institut d'Anthropologie et de Génétique Moléculaire. Il est spécialiste de l'ADN ancien et internationalement connu pour le séquençage du chromosome Y. Il est l'auteur de centaines d'articles scientifiques. Dans ses travaux et l'écriture de ce livre, il a été assisté par le Dr Philippe Bornet, ancien chargé de cours à la Chaire d'Histoire de la Médecine. Diplômé en Médecine interne et Ophtalmologie.