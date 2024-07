DEAES DF 1 à 5 . Tout-en-un, Edition 2025-2026

Une préparation complète pour obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES) ! Indispensable, ce livre complet propose une préparation complète pour l'ensemble des cinq domaines de formation : DF1 "Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne" ; DF2 "Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité" ; DF3 "Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne" ; DF4 "Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention" ; DF5 "Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne". Retrouvez tous les outils pour réviser efficacement : les informations essentielles à connaître sur le métier et la formation ; + de115 fiches de cours traitant de l'ensemble des connaissances, des pratiques professionnelles et des savoir-faire à maîtriser avec de nombreux schémas et illustrations pour vous aider à mémoriser ; des entraînements efficaces sous forme de QCM et de questions corrigés ; 6 sujets d'annales et simulations de soutenance orale corrigés et commentés ponctués de conseils pour appréhender les épreuves de certification.