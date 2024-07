Epreuves écrites et orales CRPE M2. Français, Maths, Leçon, EPS et Mises en situation professionnelle, Edition 2024

L'ouvrage indispensable pour exceller à toutes les épreuves du CRPE 2025 (M2) ! Mettez toutes les chances de votre côté en préparant les épreuves écrites de français et maths ainsi que les épreuves orales de leçon et entretien du concours de professeur des écoles, grâce à notre tout-en-un et : sa présentation des épreuves ; ses plannings de révisions ; sa méthode pas à pas, assortie de conseils de formateurs ; son cours complet traitant des connaissances à maîtriser : notions disciplinaires et didactiques. En complément de l'ouvrage, nous vous offrons 50 QCM interactifs de français et de maths ainsi que tous les conseils à suivre et pièges à éviter.