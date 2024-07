Cahiers français N° 440, juillet-août 2024 : Les coulisses du renseignement

Le renseignement inquiète et fascine à la fois. Il a longtemps représenté l'univers du secret d'Etat et des manoeuvres occultes dans le cadre de la guerre d'influence à laquelle se livrent les grandes puissances. Il faut pourtant le distinguer de l'espionnage. Face aux menaces extérieures (ingérence, espionnage industriel, piratage informatique, terrorisme...) et intérieures (criminalité, terrorisme tout particulièrement), le renseignement a gagné en légitimité en même temps qu'il a connu des changements considérables dans ses objets comme dans ses méthodes d'investigation. Dans un contexte international tendu, marqué par la recrudescence des attentats, son rôle dans la sécurité de l'Etat n'en est que plus essentiel.