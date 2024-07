L’agriculture en Polynésie française entre tradition et innovation. Vers une autosuffisance des productions vivrières dans un territoire insulaire

En Polynésie française, derrière l'image d'Epinal de plages de sable blanc, bordées d'eaux turquoise, de cocotiers, se cache une activité culturelle, sociale, économique, de première nécessité : l'agriculture, entre tradition et innovation. En Polynésie française, derrière l'image d'Epinal de plages de sable blanc bordées d'eaux turquoise, de cocotiers, se cache une activité culturelle, sociale, économique, de première nécessité : l'agriculture qui se situe entre tradition et innovation. Cet ouvrage dresse un état des productions vivrières et répond à de nombreuses questions sur les formes d'agriculture pratiquées dans ce territoire archipélagique, éloigné de la métropole, méconnu et pourtant aussi vaste que l'Europe occidentale. De quelle façon s'organise et fonctionne l'agriculture polynésienne ? Quelles sont les activités agricoles exercées au sein des archipels ? Quelle réglementation s'y applique ? Quelles sont les actions en faveur du développement rural, et les synergies insufflées dans ces territoires ? Les réponses à ces questions et leur corollaire s'appuient sur une étude bibliographique exhaustive, sur des enquêtes de terrain, et l'analyse d'entretiens auprès d'acteurs. Les monographies des îles et atolls étudiés témoignent de la diversité des activités et productions agricoles : du coprah au monoï, de l'élevage à l'agro-industrie, de la canne à sucre au rhum, sans oublier la pêche, la perliculture, l'arboriculture, la sylviculture, la viticulture, l'artisanat, l'horticulture et les plantes médicinales. L'étude montre la diversité des pratiques agricoles et rurales, des ressources, des réalisations, et des projets en cours et à venir.