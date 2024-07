Physique 1 - Mécanique. Edition 2024

Ce livre de Mécanique, destiné aux étudiants de premier cycle universitaire en physique, est reconnu pour sa pédagogie, la qualité de ses illustrations et ses aspects historiques. Avec cette 6e édition, le lecteur retrouve les principales qualités de cette série de livres : rigueur et clarté du texte, intégration d'éléments, histoire des sciences, qualité de la mise en page, réalisme des figures et variété des exercices. Cette 6e édition est profondément remaniée : - nouvelle maquette - nouveaux exercices corrigés - iconographie revue - capsules d'informations et d'exemples sur les liens entre la physique et les sciences de la vie. Des exercices correspondants à ces capsules sont disponibles en ligne. - vidéos accessibles en réalité virtuelle et dans la plateforme i+ interactif - solutionnaire complet et détaillé en ligne