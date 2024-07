Le manuel de référence des statistiques en sciences humaines entièrement mis à jour Conçu pour les étudiants non spécialisés en mathématiques, Méthodes statistiques en sciences humaines propose les bases fondamentales pour comprendre l'ensemble des techniques statistiques les plus utilisées en sciences sociales et dans les sciences du comportement. Ses points forts sont la place importante accordée aux techniques descriptives ainsi que le recours fréquent à des exemples concrets permettant de souligner les liens entre les questions de recherche et les tests statistiques. Dans cette 3e édition entièrement mise à jour, on retrouve : - un nouveau chapitre consacré à la méta-analyse et aux études de cas unique ; - de nombreux nouveaux exemples avec des données chiffrées actualisées ; - + de 270 graphiques, schémas et tableaux ainsi que 20 démos SPSS ; - une actualisation des exercices ainsi que des ressources en ligne. Par ses qualités, ce manuel est une référence indispensable tant pendant qu'après le cursus universitaire. Retrouvez, en complément numérique : - Pour les étudiants : - + de 450 exercices - + de 50 défis - 180 flash-cards - 18 résumés audio - Sites pour aller plus loin - Pour les professeurs : 18 PowerPoints