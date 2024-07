Lagoon Eyes

Tout le monde rêverait d'aller passer deux mois de vacances sur l'île de la Réunion, entouré de sa famille. Eh bien, ce n'est pas le cas d'Elio. Parce que là-bas, il y a Kylian, celui qui le martyrise depuis sa plus tendre enfance. Elio le déteste, et ce ne sont pas les trois années passées loin de lui qui vont y changer quelque chose. Mais il a dix-sept ans maintenant, et il est déterminé à ne plus se laisser faire. Les moqueries à répétitions, c'est fini. Seul bémol ? Kylian a bien changé : grand, torse musclé, yeux d'un vert profond... Comment lui résister ? Ce regard aussi hypnotique qu'insupportable le captive... Non, hors de question de succomber. Un océan les a séparés, la vie va les rapprocher. Réussiront-ils à enterrer la hache de guerre et à pardonner les erreurs du passé ?