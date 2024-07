Les Cinq Anneaux

Une femme démembrée, une famille décimée, une vendetta et une enquête passionnante ! Venise n'a pas révélé tous ses secrets. Assemblez toutes les pièces du puzzle pour découvrir la vérité. Juillet 2023. La police est sur les dents : un braqueur lyonnais ultra- violent, bien connu des services, est de retour. Le même jour, une jeune fille sans histoires, Fanny Duarte, est retrouvée démembrée dans le quartier Confluence. Signe distinctif : un tatouage des anneaux olympiques sur une épaule. En parallèle, une famille lyonnaise d'origine italienne, les Memmo, est massacrée à Venise. Les parents, ainsi que leurs trois enfants, ont tous reçu cinq balles dans le corps. Quelques jours plus tard, Giulio Memmo, homme d'affaires influent et frère ainé de l'homme abattu, qui semblait vouloir collaborer avec la police, disparaît subitement. Quel est le lien entre tous ces évènements ? L'enquête entraîne l'inspecteur Roccasecca dans la Cité des Doges, où certains sont bien décidés à garder leurs secrets enfouis dans la vase des célèbres canaux vénitiens.