Wolf Queen Tome 2 : Traque sauvage

Comment faire pour résister à un Alpha qui vous veut comme compagne ? C'est parti pour une chasse à l'homme haletante, des dangers en cascade et une relation tumultueuse ! C'est la cata, l'Alpha sait qui je suis ! Lachlan a découvert que j'étais son âme soeur, et je peux vous dire qu'il n'a pas du tout apprécié que je lui aie caché une chose aussi importante ! En plus, je me suis échappée de la cellule dans laquelle il m'avait enfermée. Ouais, ça non plus, ça ne lui a pas plu. Mais sa colère est vraiment le cadet de mes soucis, en ce moment. Parce que figurez-vous que j'ai un tueur à mes trousses. Enfin, plutôt plusieurs tueurs. Alors même si je rêve de partir à des milliers de kilomètres d'ici pour fuir Lachlan et le lien qui nous lie, c'est bien trop dangereux. J'ai besoin de son aide. Et puis de toute façon, ce n'est pas comme si cet Alpha possessif et protecteur allait me laisser partir... Je suis coincée avec lui. Lui qui m'énerve et m'attire à la fois. Mais je dois lui résister, ma survie en dépend.