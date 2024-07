L'accès à l'eau. Un enjeu majeur du développement durable

L'eau a un statut à part parmi les ressources naturelles. Elle est indispensable à la vie sur Terre et n'a pas de substitut. Elle est indéfiniment renouvelable par son cycle naturel, mais également épuisable par les pressions des activités humaines issues de l'expansion démographique et économique. Son accessibilité, défi tout autant économique que géopolitique ou même éthique, est l'un des principaux enjeux du développement durable. Avec une couverture médiatique moindre que d'autres problématiques comme le climat ou la biodiversité, l'accès à l'eau n'en reste pas moins un sujet central. A mesure que l'économie se développe, c'est l'équilibre entre écosystèmes et activités humaines qui est menacé par la détérioration des ressources en eau, autant en qualité qu'en quantité. Pour aborder ces enjeux liés à l'eau, cet ouvrage se propose de croiser un champ considérable de connaissances et de disciplines comme l'économie, l'hydrologie ou encore le droit, car l'accès à l'eau recoupe des problématiques à des échelons très divers, du local au global.