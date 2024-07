Dieu, la foi et moi ? Tome 1, L'Alliance. Livre de l'animateur

Ce livre forme et accompagne l'animateur en lui fournissant pour chaque rencontre : - Des objectifs clairs - Un enseignement riche et interactif, adapté aux collégiens - De nombreux conseils et outils pédagogiques (+ rappels, temps d'intériorité, défis, "pour aller plus loin" ...) - Toutes les réponses aux activités - Des idées pour adapter le parcours selon le public, la fréquence des rencontres... --> Une présentation à projeter (disponible sur Internet) accompagne chaque rencontre du livre et la complète par des ressources supplémentaires !