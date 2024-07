Il est vivant ! N° 364 : Père Brottier. En confiance

" Plus tard, je veux être pape ", affirma avec une étonnante détermination le petit Daniel à sa maman... Cette détermination pour Dieu est l'une des caractéristiques de la vie et des oeuvres de Daniel Brottier. Homme libre, pétri d'Esprit Saint, missionnaire à chaque seconde, sensible à toutes les misères humaines, avec une indéfectible confiance en Dieu qui fit de lui un fervent ami de Thérèse de Lisieux. Une figure très inspirante pour nous !