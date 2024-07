Le corps humain. Puzzle prédécoupé de 200 pièces + 10 maxi pièces !

L'un des produits les plus réussis de la série Voyage, découvre, explore revisité dans un nouveau design graphique, enrichi d'une couverture irisée et de 10 maxi-pièces dédiées au corps humain. Explore le corps humain, sa composition et ses mystères ! Découvre comment fonctionnent le squelette, les muscles, la circulation sanguine, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif et le cerveau.