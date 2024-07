Voyage, découvre, explore : Les phénomènes naturels

Un nouveau titre dans la série Voyage, découvre, explore consacré aux phénomènes naturels les plus fascinants et les plus désastreux de la planète. La nature est merveilleuse et impressionnante : tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques, tempêtes et avalanches sont quelques-uns des phénomènes les plus désastreux et les plus dangereux auxquels la Terre est exposée. Dans les pages de ce livre et dans le puzzle coloré, vous trouverez des informations fascinantes et des images extraordinaires des situations les plus exceptionnelles de notre planète, qui vous emmèneront dans un voyage extraordinaire autour du monde.