Werric d'Aulne. Un moine dans la lumière de Dieu

" Ce petit livre s'attache à donner la traduction française de la Vie de Werric, un moine cistercien de l'abbaye d'Aulne (Belgique, province de Hainaut) décédé en 1217. Le texte latin original de la Vita Werrici, dû à un moine contemporain de Werric, resté anonyme, est une composition rythmique faite d'hexamètres. La traduction est faite d'alexandrins blancs - parfois des dodécasyllabes - et veille à respecter la densité du texte original. La Vie de Werric plonge le lecteur dans la vie cistercienne du début du XIIIe siècle, une période où l'Ordre cistercien vit son apogée tant économique que spirituelle. Cette vie spirituelle intense a nourri l'existence d'innombrables moines, moniales et convers cisterciens. Certains d'entre eux - dont Werric - ont inspiré des hagiographes soucieux de mettre par écrit la vie de ces religieux modèles pour laisser autant de témoignages et d'encouragements pour les futures générations de cisterciens.