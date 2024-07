Education et formation aux pratiques inclusives. Tensions entre reproduction et innovation

Plus de 40 spécialistes analysent les formations aux pratiques inclusives à l'Ecole prodiguées aux différents acteurs institutionnels Les Etats membres de l'ONU se sont engagés à bâtir une Ecole plus inclusive garantissant à chacun l'accès au système éducatif ordinaire sans que la pauvreté, le handicap, la langue, le genre ou la religion ne constituent des freins. La mise en oeuvre de cette transition inclusive relève du défi et pose de nombreuses questions, notamment au niveau de la formation des acteurs institutionnels (éducateurs, enseignants, formateurs, accompagnants, chercheurs...) dont les implications sont interrogées dans cet ouvrage collectif. Ce volume contribue ainsi à la transition inclusive à travers les analyses de plus de 40 spécialistes français et étrangers sur ce sujet. Il expose une réflexion féconde sur les tensions entre innovation et reproduction et met au jour de nombreuses injonctions paradoxales, s'intéresse aux dispositifs et approches associant chercheurs et praticiens. Il traite également des situations concrètes de formation avec une attention spécifique portée sur les acteurs, les activités déployées et les répercussions effectives sur les pratiques.