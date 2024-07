La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Edition 2016

Montée de l'antisémitisme, du racisme et lutte contre les discriminations dans le monde du travail, la CNCDH a enquêté et vous livre ses conclusions. Cette 34e édition s'articule autour de quatre parties : - un panorama du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie fondé sur des chiffres provenant de ministères, de baromètres français et d'enquêtes publiques nationales et européennes, ainsi que des données issues de la société civile et de projets de recherche ; - un focus sur la lutte contre les discriminations liées à l'origine dans le monde du travail avec des réflexions articulées autour de la labellisation, du management de la diversité et de l'évaluation des dispositifs en place ; - une présentation des engagements internationaux de la France contre toutes les formes de racisme et des résultats d'examens auxquels elle est soumise ; - un exposé des résultats du Baromètre racisme de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH). Forte de ces analyses, la CNCDH formule des recommandations pour mieux connaître, comprendre et surtout combattre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.