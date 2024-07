Pour les Impressionnistes et les Nabis d'hier, comme pour les fans de mangas et d'animés d'aujourd'hui, le Japon est une source inépuisable d'inspiration et de renouvellement de l'imaginaire. Dès la fin du XVIe siècle, mais plus encore à partir du XIXe siècle, l'art japonais n'a cessé de susciter l'engouement des artistes comme des collectionneuses et collectionneurs. Après l'exposition consacrée en 2020 à Camille Moreau-Nélaton, femme céramiste au temps des Impressionnistes qui a collectionné l'art japonais avec ferveur, l'exposition Passion Japon, des netsuke aux mangas, présentée au musée de la Céramique de Rouen en 2024, propose de partir à la découverte de ces objets réunis avec ardeur et enthousiasme, de la seconde moitié du XIXe siècle à nos jours.