Grands décors restaurés de Notre-Dame de Paris

De la cathédrale Notre-Dame de Paris, on connaît l'architecture gothique et l'intervention de Viollet-le-Duc, mais beaucoup moins les tableaux peints qui l'ont ornée au fil des siècles. Le présent ouvrage explique les étapes de la constitution de ce décor, depuis la collection des "grands mays" inaugurée en 1630 jusqu'aux XIXe et XXe siècles. A travers l'histoire de chacune des oeuvres peintes présentes dans l'édifice à la veille de l'incendie de 2019 et de leur restauration en 2022-2023, la cathédrale apparaît aussi, du XVIIe siècle à nos jours, comme un écrin d'objets d'art et de piété de qualité exceptionnelle.