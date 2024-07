En l'espace de quelques heures, Alvan Hervey comprend que le retour de sa femme, qui s'était brièvement enfuie avec un amant avant de revenir au domicile conjugal, signifie aussi le naufrage de son monde tranquille et plein de certidudes. Après cinq ans de mariage, il découvre avec surprise que son épouse n'est pas la femme qu'il croyait. Il ne la connaîtra jamais. Inattendue sous la plume de Joseph Conrad, auteur surtout connu pour ses récits maritimes ou d'aventures exotiques - "Au Coeur des Ténèbres" ("Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola), "Lord Jim", "La Folie Almayer", "Jeunesse", "Typhon",... -, ce drame amoureux intimiste situé au sein de la bourgeoisie londonienne n'en constitue pas moins l'une de ses plus belles nouvelles et reste fidèle à ses thèmes de prédilection : fidélité et trahison, faute et foi en l'autre, remords et vengeance, mystère de la condition humaine. "Le Retour" a été librement adapté au cinéma par Patrice Chéreau sous le titre de "Gabrielle".