Le statut juridique de l’Eglise catholique au Cameroun. Des origines à l’Accord-cadre du 13 janvier 2014 entre la République du Cameroun et le Saint-Siège

Comment l'Eglise catholique parvient-elle à ménager ses relations avec les Etats au point de s'accorder efficacement au cadre légal des nations dans lesquelles elle s'installe ? Quels types de rapports entretient-elle avec les Etats pour exécuter pleinement la mission qui est la sienne ? En général cette relation est courtoise et on ne peut pas faire l'économie d'une tentative de compréhension des mécanismes qui la régulent. L'Accord-cadre du 13 janvier 2014 est une formalisation juridique des relations entre l'Etat du Cameroun et le Saint-Siège. Il renforce et clarifie le statut juridique de l'Eglise catholique au Cameroun. Il est en cela une expression solennelle de la liberté religieuse dans ce pays. Ce livre énumère les différentes libertés qui sont reconnues à l'Eglise catholique au Cameroun par cet Accord-cadre, ainsi qu'il pose les conditions d'une reconnaissance civile des structures ecclésiales qui jouissent de la personnalité juridique en droit canonique. Le texte présente, entre autres, les démarches qu'une association oeuvrant au sein de l'Eglise catholique doit effectuer, non seulement pour acquérir la personnalité juridique ecclésiale, mais aussi pour obtenir la reconnaissance légale au plan civil.