Hirano et Kagiura. Le roman

Se déroulant quelque temps avant le manga Sasaki et Miyano, ce roman Hirano et Kagiura décrit la rencontre puis le quotidien empli de bienveillance de deux lycéens en colocation. Grâce à ses capacités en sport, Kagiura a pu intégrer le lycée de ses rêves. Et pour assister à tous les entraînements de son futur club de basket, l'adolescent a décidé d'intégrer l'internat de l'établissement. Quelques jours avant la rentrée, il fait la connaissance de Hirano, un élève en deuxième année. Au premier abord, ce dernier semble bourru... mais derrière ces apparences, Kagiura pourrait bien réussir à briser la glace !