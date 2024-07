Les relations économiques entre l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes. Histoire récente et perspectives dans un monde en crise

Cet ouvrage présente l'évolution des relations commerciales entre l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, et examine les opportunités commerciales réelles et potentielles entre ces deux régions du monde selon une approche des affaires commerciales. A partir des informations disponibles, l'auteur tente également d'élaborer des matrices de base du commerce international en s'appuyant sur une recherche des interrelations entre les offres et les demandes réelles relatives aux deux régions, afin de déterminer celles qui peuvent être développées à court, moyen et long terme, en fonction du degré de développement économique de chaque pays. L'auteur achève enfin son étude par une analyse de l'état du développement des deux régions au XXIe siècle, afin de rendre l'ouvrage utile pour les étudiants et les chercheurs en commerce international en particulier, et en sciences économiques et sociales en général.