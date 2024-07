Fruits Basket Another Tome 4

Sawa Mitoma, une élève de première année au lycée Kaibara, est particulièrement timide et maladroite. De peur de se mettre les autres à dos, elle préfère rester seule et baisser la tête. Alors qu'elle est en retard pour la cérémonie de rentrée et sur le point d'avoir des ennuis, un beau jeune homme vient à sa rescousse et la prend sous son aile...