Sami et Julie Maternelle - Mes premiers tracés, formes et dessins. TPS-PS-MS-GS

Un grand cahier effaçable pour apprendre à dessiner pas à pas ! Ce cahier accompagne l'enfant dans la reproduction de ses premiers tracés et formes, étapes préliminaires avant de faire des dessins plus complexes. Ces pages de graphisme permettent à l'enfant de fluidifier son geste d'écriture. Il apprend à tracer des traits verticaux, horizontaux, obliques, des vagues, des lignes brisées, des créneaux, mais aussi des carrés, des triangles, des losanges... Ensuite, plusieurs pages permettent à l'enfant de faire ses premiers dessins de façon accompagnée. Ce cahier contient donc : - Des exercices de graphisme - Des lignes d'écriture - Des apprentissages du dessin étape par étapeDes scènes de l'univers Sami et Julie à compléter