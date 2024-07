Vive le CP

Un ouvrage avec toutes les matières du CP : Français, Maths, Espace-Temps-EMC, Sciences et Anglais, pour apprendre en s'amusant ! Sur chaque notion du programme : une leçon avec des exemples, des exercices variés et progressifs et un jeu pour réinvestir la notion en s'amusant. Idéal pour s'entraîner à la maison tout au long de l'année ou réviser pendant les vacances ! Tout au long du cahier, une bande de copains en classe de CP animent les leçons, les exercices et les jeux, et sont aussi les héros de mini BD qui ponctuent l'ouvrage pour favoriser un apprentissage ludique. Tous les corrigés et les bilans pour s'évaluer. Un contenu adapté aux attendus du programme de CP.