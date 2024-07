Médecine générale. Réussir ses EDN

En parfaite conformité avec le programme de DFASM (diplôme de formation approfondie en sciences médicales) s'inscrivant dans la R2C cet ouvrage rassemble l'ensemble des connaissances indispensables en médecine générale. Il présente dans le détail les items du programme relevant de cette spécialité et comporte deux parties : une partie Connaissances composée de 70 chapitres commençant chacun par un tableau de hiérarchisation des connaissances de l'item en rangs A et B une vignette clinique introductive puis développant la thématique avec indication des rangs au fil du texte. Chaque chapitre est étayé par des tableaux et figures des points clés et rubriques sur les notions à retenir ainsi que par des QI en contexte avec leur rang (210 au total) permettant de renforcer les basiques et favorisant l'entraînement immédiat au fur et à mesure de la progression dans l'item ; une partie Entraînement qui propose 20 dossiers progressifs corrigés comportant l'indication des rangs et des items abordés pour s'entraîner efficacement aux EDN. Accédez à la banque d'images de cet ouvrage : l'ensemble des illustrations y sont regroupées et accessibles facilement via un moteur de recherche.