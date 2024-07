Petit Futé Var. Edition 2024

Le Var est un département aux multiples identités. Le sud est le royaume du bord de mer : longues plages de sable et calanques mystérieuses. Toulon, et sa rade, la plus belle d'Europe, Hyères les Palmiers et ses villas blanches. Dans les terres commencent à se dévoiler quelques vieux villages, jadis fortifiés et encore enserrés dans leur muraille : Le Castellet ; la Cadière d'Azur. Le Haut Var est bien différent. On est loin de la côte, on aborde déjà la montagne : les routes sont sinueuses, les forêts plus denses. Le majestueux Verdon surgit de son canyon, autour du lac Sainte-Croix pour les amateurs de sports nautiques. Attachant dans sa diversité, le département du Var répond à toutes les attentes : culturelles, touristiques et sportives.