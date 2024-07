SVT 2nde Exos résolus. 100 exercices progressifs et minutés

Le meilleur coach pour s'entraîner et réussir ! Tout le nouveau programme de Sciences et vie de la Terre en 2nde traité en 9 chapitres. Chaque chapitre propose : - Un rappel de cours sur les notions fondamentales ; - Un large éventail d'exercices progressifs ; - Une interrogation écrite pour se préparer aux contrôles ; Tous les exercices et l'interrogation écrite sont corrigés en détails et les étapes de raisonnement sont précisées. + Un dépliant détachable de 8 pages résume l'essentiel du programme de SVT 2nde. La collection Exos résolus s'adresse à tous ceux qui veulent réussir dans les matières scientifiques, de la 3e à la terminale, grâce à un entraînement intensif.