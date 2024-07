Un destin pour le Tchad

Rien ne prédestinait Mahamat Idriss Déby Itno à un avenir politique. Depuis l'adolescence, son destin était placé sous le signe de Mars, dieu de la guerre. A l'image de son père Idriss Déby Itno, il a très tôt embrassé le métier des armes. Avec le même succès. Lycée militaire d'Aix-en-Provence, Ecole d'officiers à N'Djaména, baptême du feu à 22 ans, général et N°2 du contingent tchadien pendant l'Opération Barkhane, où il s'est illustré aux côtés des forces spéciales françaises : une biographie qui pourrait s'intituler " du sang et des armes " en paraphrasant Winston Churchill. Mais le destin a brutalement interrompu cette carrière rectiligne. Le 20 avril 2021, Idriss Déby Itno, Maréchal-président de la République du Tchad - et en tant que tel, chef des armées -, succombait à une blessure par balle reçue alors qu'il commandait ses troupes face à une colonne rebelle venue de Libye. Dans l'urgence, et pour répondre à une situation de guerre, les instances dirigeantes et la représentation nationale ont alors nommé son fils à la tête d'un CMT (Conseil Militaire de Transition) pour une durée de 18 mois (renouvelable une fois). Voici donc trois ans que cet homme de 40 ans dirige son pays, soumis aux bourrasques intérieures et extérieures. Trois ans consacrés à s'efforcer de garantir stabilité et sécurité au Tchad menacé. Il lui a fallu éviter division et partition d'une contrée soumise à des tendances centrifuges ; contrôler des frontières immenses et poreuses ; lutter contre le djihadisme qui menace la BSS (Bande Sahélo-Saharienne) jusqu'au lac Tchad (Boko Haram) ; renouer le dialogue avec toutes les parties, y compris l'opposition ; élaborer une nouvelle Constitution et organiser la transition vers cette élection présidentielle où il est aujourd'hui candidat puisque son parti politique, le Mouvement patriotique du salut, l'a choisi comme tel, et qu'une coalition pluraliste est venue le soutenir dans cette démarche. C'est ce que Mahamat Idriss Déby Itno raconte dans ce livre, où il revient sur l'histoire d'un pays stratégique (car il verrouille le coeur de l'Afrique) et donc convoité. Une déclaration d'amour, riche en émotion, qui est aussi une profession de foi et un programme de redressement national. Ce musulman pratiquant, père d'une famille nombreuse, y parle de sa vision de l'islam, ouverte et moderne, de la place des femmes dans la société, de ses plans pour la jeunesse en matière d'éducation et de santé et de ses ambitions économiques pour l'un des pays les plus pauvres du continent africain.