Le chemin du paradis. Une épopée de Francis Ford Coppola

Réalisateur d'Apocalypse Now et de la trilogie du Parrain, Francis Ford Coppola est l'un des grands rêveurs américains, et son rêve le plusmagnifique est American Zoetrope, la société de production qu'il a fondée à SanFrancisco des années avant son succès gargantuesque, alors qu'il n'avait quetrente ans. A travers l'utopie expérimentale et communautaire de Zoetrope, Coppola a tenté de réimaginer l'ensemble de l'activité cinématographique. Aujourd'hui, plus de cinquante ans plus tard, malgré de nombreux revers, le rêvedu cinéaste visionnaire persiste, notamment dans la production de son film, Megalopolis, qui a nécessité des décennies de travail et qui est l'aboutissementde ses idéaux. Bénéficiant d'un accès total et sans précédentaux archives de Coppola, menant des centaines d'entretiens avec l'artiste etceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui, Sam Wasson dresse unportrait extraordinaire. Voici Coppola, charmant, brillant, capable de voir lavie et l'art en termes de famille et de communauté, mais aussi en proie àl'agitation, à l'insouciance et au désir d'opérer perpétuellement aux extrêmes.