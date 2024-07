"Les mots sont vifs qui disent ici les morts. Et riches ceux qui content leurs misérables misères. Les Vanités, celles des peintures qu'on aime tant, saturées de nacres et d'argent, de bijoux, vanitas vanitatis, n'y ont pas leur place. D'ailleurs, il n'y a de place pour personne dans ces carrés d'éternité, ni devant eux, ni à côté. On ne pourra pas dire qu'il n'y a que la mort pour faire les gens égaux. Formule pour les nantis des cimetières. Car dans les champs du repos, comme on les appelle parfois, certains reposent moins bien que d'autres. Il faut dire que ça les a pris depuis longtemps. Et pour ceux-là depuis toujours. La vie comme une poisse. Peut-être aurait-il mieux valu qu'ils ne naissent pas. Mais aucun d'eux n'a lu Cioran pour confirmer, bien que et même si vivre empire. Maintenant ils sont là, dans leur Cadastre des misères celui que Vincent Dutois a délinéé pour eux. " Pascale Busson-Martello