Tout ce que nous avons été

Depuis son départ de Naples vingt ans plus tôt, Anna a rompu avec son passé. Quand son père disparaît en laissant pour seul ­indice une lettre cryptique qui lui semble adressée, elle accepte avec rancune de retourner dans sa ville natale pour partir à sa recherche. En gravissant les étages de l'immeuble familial, les souvenirs de son enfance et de sa voisine Ada rejaillissent ? : les après-midis qu'elles passaient les deux à écouter des chansons de Mina à la radio sur le palier, les récits des aventures d'Ada qui l'avaient éveillée à l'amour et la sexualité... En parallèle ­affleurent aussi les drames d'hier, les secrets de famille, les rumeurs, les humiliations et les douleurs de ce milieu des rioni populaires ­qu'Anna a toujours cherché à fuir. Pendant son séjour napolitain, les événements se bousculent, ponctués de rencontres étranges. La quête d'Anna devient alors vertigineuse.