La maîtrise des passions. Un djihad intérieur

L'auteur se focalise sur la remise en question de soi, l'introspection, le seul véritable djihad à visage constructif et humain en sa profondeur. La véritable définition du djihad selon l'islam a été donnée en Occident par René GuénonA : " Le djihad est la lutte que l'homme mène contre les ennemis qu'il porte en lui-même ". Rien à voir donc avec les vagues terroristes qui ont traversé notre pays. L'auteur l'a prouvé de façon concrète par une expérience réalisée auprès d'enfants musulmans. Avec une connaissance aiguë de la métaphysique, et aussi doué d'un humour caustique, il raconte l'incapacité des élitesA françaises à aborder l'islam. Cet ouvrage rehausse un débat avec intérêt et espoir positif en humanité. Suite aux attentats terroristes de Paris, au coeur d'une islamophobie violente, que l'on peut comprendre, sauf en ses excès, car on ne peut faire porter à autrui le fardeau de quelques-uns , Armand Bernardi dirige des ateliers de déradicalisation auprès d'enfants musulmans. Il souligne l'incapacité des élitesA françaises à aborder l'islam par le bon bout. Aidé par une connaissance de la métaphysique, l'auteur a mené ce combat comme un djihad, la définition du djihad étant la lutte que l'homme mène contre les ennemis qu'il porte en lui-même. Son ouvrage offre des clés afin d'ouvrir les portes d'une humanité meilleure, qui assume ses différences constructives dans la liberté et le respect. Armand Bernardi est auteur-réalisateur de films documentaires, auteur de films et de séries de fictions, et de romans. Un point commun s'affirme dans toutes ses activités : " J'ai toujours mis en scène la transformation d'individus par ce que l'on appelle une initiationA ". Il a écrit plusieurs ouvrages. On citera "Leonardo da Vinci" , "Shaïtan" et d'autres plus interpellants les uns que les autres.