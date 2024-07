Kushi Tome 8 : L'oeil magique

Après avoir fui Moscou et échappé à Bold, Kushi, Tilik et Gao pénètrent le territoire des honorables Nénètsés. Entourée de nouveaux compagnons, Kushi poursuit son apprentissage de chamane et découvre sa vocation de photographe. Mais Bold ressurgit bien vite et menace les enfants du village. Pour les sauver, les mongoles doivent le conduire au trésor sous la montagne. C'est un ultime combat qui attend Kushi et Tilik, qui leur ouvrira les voies de leurs destinées...