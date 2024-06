Idées reçues sur la transition écologique. Les dessous d'une écologie néolibérale

Loin de se limiter à un courant idéologique, l'écologie revêt une multitude de facettes au point que désormais chaque courant politique nourrisse un rapport à la nature, aux ressources et au vivant qui lui est propre. Les différentes compréhensions de l'écologie sont ainsi sous tension et déchaînent les passions à coup d'invectives, d'idées reçues et d'arguments caricaturaux. C'est de cette confrontation que naît la notion de "transition écologique" largement instrumentalisée par une économie qui reste éminemment productiviste. Or, cette perception d'une transition écologique compatible avec la croissance se heurte à d'autres définitions. "Leur transition, pas la nôtre" titrait ainsi la revue Mouvements en mars 2022. C'est cette tension autour de ces autres définitions qu'analyse Anahita Grisoni dans cet ouvrage engagé.