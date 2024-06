Et le lapin m'a écouté

Quand sa splendide construction de cubes s'écroule soudain, Camille se sent tout abattu. Un à un, des animaux défilent pour tenter de le consoler : l'ours lui conseille de laisser exploser sa colère, la poule de passer vite à autre chose... Mais Camille ne veut ni parler, ni crier, ni se souvenir, et il reste tout seul. Arrive alors le lapin : il ne parle pas, ne donne pas de conseils... Il se blottit juste contre Camille et l'écoute avec patience et attention. Rassuré par cette présence bienveillante, l'enfant trouve alors le courage de laisser parler son chagrin...