J'ai vécu mille ans

La grande saga familiale où se mêlent les petits et grands destins qui ont façonné l'Italie contemporaine. " Cette saga rappelle le meilleur du cinéma italien. " Le Progrès Au coeur de la très paysanne et mythique Grottole, en Basilicate, se succèdent amours, deuils, fugues et retours, rencontres et ruptures. De mères en filles, à la façon d'un choeur antique, les femmes racontent mille ans d'histoire et nous entraînent dans la marche du siècle. Mères courageuses, grands-mères obstinées, tantes restées seules avec leurs rêves, belles jeunes filles, laides cherchant facilement querelle : ces femmes ont vécu les événements et le tournant du siècle. C'est Gioia, la dernière descendante des Falcone, qui recueille les souvenirs et assemble les pans de mémoire familiale, pour découvrir ce qui l'a faite, elle, fille de l'Italie contemporaine. De 1861 à 1989, cinq générations de femmes pugnaces et courageuses mêlent leur nom à celui du village italien de Grottole. Chacune d'entre elles oppose aux aléas de la grande Histoire sa force de vie. Chacune se bat, dans un monde dur et hostile, pour réaliser ses rêves. Intelligence du propos, finesse du style, goût du détail et de la reconstitution concourent à faire de ce roman le portrait vivant d'un monde dur et magnifique.