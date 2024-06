Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidés par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer les endroits les moins connus, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant des activités en lien avec la culture açorienne. Dans ce tout nouveau guide Açores, nos auteurs vous proposent de découvrir les multiples facettes de cet archipel volcanique au climat doux toute l'année : sa formidable nature à l'état brut, ses littoraux époustouflants, ses villes historiques, ses vignes, ses piscines naturelles, ses moulins, petits chapelles colorées (imperios), ses baleinières... - Des conseils pour savoir quelle(s) île(s) choisir parmi les neuf que compte l'archipel et des itinéraires détaillés île par île, notamment sur les plus secrètes et les plus préservées du tourisme. - Les adresses coups de coeur de nos auteurs pour dormir dans les plus belles quintas, pousadas et maisons traditionnelles en pierre de lave, et pour goûter à la cuisine des Açores aux multiples influences et aux spécialités de chaque île. - De nombreuses propositions de balades et randonnées sur le littoral et autour des cratères des volcans. - Une sélection des meilleurs lieux de baignade : piscines naturelles, plages de sable noir, cascades, sources chaudes de São Miguel... - Toutes les activités pour aller à la rencontre de l'archipel et de ses habitants : sorties en bateau pour voir des cétacés, meilleurs spots de plongée et de canyoning, coasteering à Terceira, observation des oiseaux, descente de caldeira à vélo, visite d'une fabrique de café, dégustation de vin...