100 fiches sur les mouvements littéraires

La littérature française se comprend par la connaissance des modèles qui lui ont permis d'exister et de se renouveler entre continuité et évolution. Cette mise à jour se décline selon un plan chronologique du XVIe au XXe siècle avec des grandes parties comme Humanisme et Renaissance, Baroque, Lumières, Romantisme, Réalisme et naturalisme, Symbolisme et décadence, Dadaïsme, Existentialismes et littératures de l'absurde, " Nouveau roman ", l'OuLiPo.