Violences sexuelles et sport. L'essentiel pour agir

Les violences sexuelles au même titre que les violences physiques ou psychologiques sont une réalité du milieu sportif dont la prise de conscience en France et dans le monde s'est faite grâce aux témoignages de sportives de haut niveau et à des enquêtes médiatiques à large échelle. Une récente étude sur les violences interpersonnelles montre que près de 14 % des adultes interrogés ont subi des violences sexuelles avant 18 ans lors de leur pratique sportive ; les cas de violences de tout type étant proches de 30% chez les personnes issues de minorités ethniques ou LGBT et celles présentant un handicap ou pratiquant au niveau international. Ces violences sont parfois sous-tendues par une relation de pouvoir et de contrôle entre des entraîneurs et des sportifs ou des sportives relation qui s'inscrit dans un contexte d'emprise systémique. Cet ouvrage propose une approche pluridisciplinaire inédite sur les violences sexuelles et de genre dans le champ du sport en les intégrant aux données disponibles sur d'autres violences et dans d'autres domaines. Les éléments abordés permettent au lecteur d'accroître l'efficacité de ses actions grâce à une meilleure compréhension des enjeux et des logiques de ces violences l'établissement de plans d'action concertés une structuration de l'écoute et de l'accompagnement l'organisation de la prévention et de la formation de tous les acteurs et actrices du sport et de son écosystème. L'ouvrage est organisé en trois temps : définitions et mécanismes ; accueil écoute et signalement ; formation et prévention. Coordonné par Olivier Coste et Philippe Liotard l'ouvrage réuni plus d'une trentaine d'experts et d'expertes des violences. Il s'adresse aux spécialistes de la santé (médecins kinésithérapeutes diététiciens psychologues...) à l'entourage du sportif (éducateurs entraîneurs préparateurs physiques et mentaux dirigeants de clubs...) ainsi qu'aux sportifs et sportives et à leurs parents. Il cible également toute personne intéressée par le sujet des violences sexuelles et des maltraitances et qui se trouve dépourvue face à ce problème dont parler reste difficile. Olivier Coste est médecin du sport et docteur d'université en biologie de la santé médecin inspecteur en chef de santé publique et médecin conseiller de la DRAJES Occitanie à Montpellier. Philipe Liotard est sociologue anthropologue et historien du sport au laboratoire sur les Vulnérabilités et l'Innovation dans le Sport (L-VIS) de l'Université Claude Bernard Lyon 1.