Les Prodiges de l'Empire Tome 2 : Shiang

Si les pierres pouvaient parler... elles appelleraient à la guerre. Le jeune roi de Shiang maintient l'ordre d'une main de fer, et ses redoutables guerriers Mazer surveillent chaque carrefour, à l'affût du moindre signe de rébellion. Tenu à la gorge, le peuple vit dans une tension permanente. Mais un événement inattendu va bouleverser un équilibre vieux de plusieurs siècles dans une explosion de violence. Une menace sans nom émerge des ténèbres et s'abat sur la cité. Loin à l'ouest, quatre maîtres-lames de Shiang approchent des murailles de Darien. Le saint des lames et ses trois compagnons ont traversé un continent pour retrouver un vieil homme et le punir de ses crimes. Rien ne les arrêtera. Pas même une armée. Deux cités millénaires. Une guerre ultime. " A lire sans attendre ! Iggulden oppose ses personnages dans de sanglants combats avec un talent réjouissant. " SciFiNow " L'un des meilleurs romanciers historiques modernes. " Daily Express