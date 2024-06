Philosophie du canapé. Comment vivre une vie détendue

Le divan est une chose sacrée ; et c'est la plus grande invention de tous les temps. Avant qu'il n'entre dans nos vies (à partir du XVIIIe siècle), on n'avait aucun prétexte pour s'arrêter de travailler et aller se détendre. Car un lit, n'en déplaise à Proust qui l'utilisait comme bureau, c'est fait pour dormir. Le divan, au contraire, est l'expression terrestre de l'idée métaphysique de détente.