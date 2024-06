Mini DSM-5. Critères diagnostiques

Le Mini DSM-5-TR est la version poche du DSM-5-TR Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux la référence incontournable en psychiatrie. Il reprend l'intégralité de la classification des troubles mentaux du DSM-5-TR en se concentrant sur les critères diagnostiques (liste et définitions des troubles sous-types spécifications et codes diagnostiques). Les modifications de structure et de critères de cette 5e édition - texte révisé sont indispensables pour tout professionnel concerné par la santé mentale. Cet ouvrage de référence au format réduit et très maniable permet un accès rapide à l'ensemble de la classification. En offrant une information diagnostique essentielle et des plus actualisées il permet de disposer d'une ressource incontournable pour diagnostiquer efficacement l'ensemble des troubles mentaux.