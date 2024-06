L'élixir de Dieu Tome 2 : Deus Ex Alembicus

Armées de patience, de courage, d'ingéniosité et - qui sait - avec l'aide du Seigneur, elles élaborent un alcool unique en son genre ! En pleine prohibition, le couvent Saint-Patrick est en passe d'être exproprié par la banque. La découverte d'un vieil alambic servant autrefois à la fabrication du rhum change la donne. Le trafic d'alcool est-il vraiment un péché quand il s'agit de sauver de la banqueroute la maison de Dieu ? Pour mère Agatha, soeur Holly et leurs comparses, la réponse ne fait aucun doute... Mais face à un chef de la pègre prêt à tout pour maintenir son business et au Ku Klux Klan qui rôde, les bonnes soeurs au passé pas toujours très catholique vont avoir besoin de bien plus qu'une protection divine.