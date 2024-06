Au château fort

Incroyable, un documentaire qui se déplie ! Pour découvrir au fur et à mesure de la lecture et à travers des jeux, une image géante fourmillante de détails sur la vie dans un château fort. Pour un prix attractif de 5, 90 . Déplie, découvre, cherche et trouve Une fabrication inédite ! Un livre qui se déplie au fur et à mesure de la lecture pour dévoiler une grande image. A chaque partie de l'image dévoilée se rapportent un texte documentaire et un jeu visuel : jeu des ombres, cherche et trouve, 7 différences... A l'attention de tous les petits fans de Moyen Age et de chevaliers Pour comprendre qui vivaient ou se rendaient dans les châteaux forts moyenâgeux, comment le seigneur du lieu y était protégé de ses ennemis, dans quelles pièces et dans quelles conditions le maître des lieux, sa famille, ses serviteurs, ses paysans, ses amis y passaient leur temps...