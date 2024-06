Astérix. Le sport expliqué

Gladiateur, vice-champion de boxe aux Romains (derrière son ami Obélix), escrimeur tranchant, cavalier émérite ou ailier de rugby breton, Astérix remporte même l'épreuve olympique de sprint en 50 avant J. -C. Depuis cette belle victoire gauloise, le sport a beaucoup changé. Mais demeure la règle de dominer ses adversaires "à la loyale" , et notamment sans s'aider de potion magique. Si les activités physiques et athlétiques remontent à la nuit des temps, le sport tel que nous l'envisageons aujourd'hui est une invention récente. Des concours grecs antiques aux grandes compétitions contemporaines, en passant par les ancêtres de nos jeux de balle, sports de combat et défis de force, ce livre propose une lecture gauloise et riche de la pratique sportive. Accompagné de Coach Panoramix et de son sparring partner Obélix, Astérix nous entraîne dans un tour complet du sport. Par Toutatis et par les dieux du stade... partez !