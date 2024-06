Problèmes originaux pour l'éveil d'une curiosité mathématique Tle

A travers plusieurs problèmes qui s'appuient uniquement sur des connaissances des programmes de spécialité mathématiques et de mathématiques expertes de Terminale, le lecteur pourra développer sa réflexion, affiner ses raisonnements théoriques et approfondir ses aptitudes calculatoires dans des contextes originaux et parfois déroutants. Des indications guideront le lecteur dans la résolution des exercices souvent difficiles, avant de trouver une correction détaillée et illustrée de chaque question. Cette expérience mathématique, associée aux introductions historiques en début de chaque problème, saura nourrir et développer la curiosité et l'intérêt des élèves pour cette science.