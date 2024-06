Libre d'être soi - Découvrez votre chemin d'amour et de vérité - 50 puissants récits de libération

De concert avec Robert Savoie et Johann Gauthier, douze collaborateurs ont uni leurs forces pour vous offrir des récits poignants de libération. A ces histoires s'ajoutent celles de trente-six participants au programme Freedom qui vous racontent leur expérience de vie dans l'espoir de vous inspirer à vous défaire de vos chaînes pour vous exprimer librement. En nous autorisant à être libres et vrais, en toute simplicité, nous nous ouvrons à de nouvelles expériences d'expression et de créativité pour réaliser nos rêves les plus chers. Nous élevant ainsi en conscience, nous cessons de réagir aux circonstances de la vie et mettons fin à des cycles récurrents de souffrance pour dès lors accomplir ce qui auparavant nous semblait impossible à réaliser. Cessez de saboter votre vie et partez à la découverte de votre propre chemin d'amour et de vérité. Osez vous montrer sous votre vrai jour et vous accorder le bonheur durable que vous cherchez peut-être depuis trop longtemps. Ce bonheur est en vous et n'attend que votre bon vouloir pour s'exprimer au grand jour.